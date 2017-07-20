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Ситуация в Донбассе

В штабе АТО рассказали подробности боя у Красногоровки

В штабе АТО рассказали подробности боя у Красногоровки
Боец АТО / Фото пресс-службы полка "Азов"

20 боевиков приблизились к нашим позициям под прикрытием огня из "Градов-П" и танка

20.07.17 885
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Сегодняшний день в зоне АТО отличился активизацией провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований фактически вдоль всей линии разграничения. Всего с начала суток боевики 20 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли 4-х военнослужащих, 7 получили ранения. Вооруженные Силы Украины 9 раз открывали огонь, используя, в основном, стрелковое оружие и гранатометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наиболее горячо было на мариупольском направлении. Начиная с 1:00 ночи и почти до 8 утра бандформирования со стороны Старомихайловки вели огонь по нашим опорным пунктам вблизи Красногоровки из артиллерии калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около 4 утра противник, усилив огневой натиск, выпустил по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" 10 снарядов и применил танк. В это же время, под огневым прикрытием, около 20 боевиков приблизились к нашим позициям. Завязался бой, в ходе которого бойцы АТО применили гранатометы и стрелковое оружие и умелыми действиями заставили преступников отступить. К сожалению, во время этого боевого столкновения, трое наших военных погибли, семеро получили ранения, а один боец попал в плен боевиков.

Этой ночью бандиты также били из танка и по домам мирных жителей Красногоровки.

На донецком направлении, около 1:00, в результате обстрела враждебным снайпером нашего опорного пункта вблизи Новгородского, погиб украинский военный. Кроме того, бандиты из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по окрестностям Авдеевки, шахте Бутовка, а из минометов различных калибров били по Невельскому и Новгородскому.

На луганском направлении с полуночи под огнем вражеских гранатометов и стрелкового оружия оказались наши позиции в Трехизбенке, Новоалександровке, Новозвановке и Донце. А в 15 часов враг дважды бил из минометов калибра 82 миллиметра по Крымскому.

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