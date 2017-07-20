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НАПК завершило проверку деклараций девяти министров

НАПК завершило проверку деклараций девяти министров
Фото из открытых источников

Нарушений обнаружено не было

20.07.17 160
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки деклараций 9 членов Кабинета министров за 2015 год. Оснований для привлечения чиновников к административной или уголовной ответственности обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Соответствующие решения приняли сегодня члены Национального агентства по вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко, министру обороны Степану Полтораку, министру социальной политики Андрею Реве, министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку, министру информационной политики Юрию Стецю, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, министру культуры Евгению Нищуку, министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадиму Чернышу и министру инфраструктуры Владимира Омеляна", - говорится в сообщении.

По результатам полной проверки деклараций указанных лиц уполномоченные лица НАПК установили, что задекларированные активы чиновников соответствуют данным, полученным из имеющихся источников, точность оценки задекларированных активов отражена субъектами декларирования верно, во время проверки на наличие конфликта интересов и на наличие признаков незаконного обогащения не выявлено нарушений.

"Уполномоченные лица НАПК установили, что основания для привлечения вышеупомянутых субъектов декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют", - заявили в пресс-службе.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило перечень должностей, которые связанны с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

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