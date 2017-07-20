Омелян не оценил идею создания в "Гостомеле" базы для лоукостеров

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает преждевременным создание базы для лоукостеров в аэропорту в Гостомеле. По его мнению, сначала необходимо добиться полной загрузки аэропортов "Киев" и "Борисполь". Об этом сообщает УНИАН.

"Я считаю странным решение о развитии аэропорта в Гостомеле, когда аэропорт "Борисполь" работает на треть, когда 2 терминала не эксплуатируются вообще, когда не полностью заполнен аэропорт "Жуляны". Со стратегической точки зрения это правильное видение, в том случае, когда мы можем планировать пассажиропоток более 50 млн пассажиров, то аэропорт в Гостомеле нужен. Но на данный момент мы говорим о цифре в 10 млн пассажиров для Борисполя в этом году, при его проектной мощности 25-30 млн пассажиров", - сказал он.

Также, министр отметил, что прежде чем развивать аэропорт Гостомель, необходимо разработать бизнес-план.

"Я считаю, что если мы будем иметь бизнес-план развития аэропорта "Гостомель" и понимать, какие средства нужно вложить, чтобы развивать пассажирский терминал, запустить инфраструктуру, построить дороги, наладить нормальное сообщение с аэропортом, и будем понимать, когда эти средства вернутся, то можно говорить о чем-то уверенно. Сейчас все на уровне идей. Давайте все публично продискутируется, как это было с офертой Ryanair, и придем к какому-то выводу", - отметил министр.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман предложил создать базовый аэропорт для лоукостеров в аэропорте "Гостомель", который сейчас выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов".