20 июля боевики обстреляли жилые кварталы Красногоровки на мариупольском направлении. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Один из боеприпасов попал в квартиру в 5-этажном доме по улице Солнечный и вызвал пожар. Лишь чудом никто из жильцов дома не пострадал. Военнослужащие - защитники Украины предоставили усиленную помощь в локализации и тушении пожара. Также разрушено некоторые усадьбы", - говорится в сообщении.
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Фото: facebook.com/ato.news