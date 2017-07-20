Сотрудников ГФС в Киевской области поймали на взятке в 260 тыс. грн

Сотрудники полиции и прокуратуры 19 июля поймали на взятке в 260 тыс. грн главного государственного инспектора и начальника отдела Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Работниками прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с Управлением защиты экономики в Киеве Национальной полиции Украины 19 июля 2017 задержан главный государственный инспектор Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, который совместно и по предварительному сговору с начальником отдела службы получил неправомерную выгоду в сумме 260 тыс. грн от представителя общества с ограниченной ответственностью за ненаправление в суд искового заявления о признании недействительным договора, который был заключен указанным обществом с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

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Главного государственного инспектора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следователи прокуратуры решают вопрос об отстранении чиновника с занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде ареста.

Кроме того, в ближайшее время начальнику отдела также будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.