Лукашенко прилетел в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину. Его самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.