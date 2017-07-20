Экс-замглавы администрации Януковича заподозрили в подделке документов

Юрий Чмырь использовал для заключения сделок "потерянный" паспорт и не задекларировал имущество дочери, проживающей с ним

Прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал подозрение бывшему заместителю главы Администрации президента времен Виктора Януковича Юрию Чмырю в скрытии паспорта, подделке документов и декларировании недостоверных данных. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

Досудебное расследование установило, что после побега Януковича подозреваемый решил получить второй паспорт гражданина Украины, чтобы скрыть большое количество сделок с дорогостоящим имуществом.

"Реализуя задуманное, бывший чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый потерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, Чмырь не внес в декларацию свою дочь, которая обладает большим количеством недвижимости, хотя следствие установило, что они проживали и проживают вместе, то есть связаны общим бытом.

"В частности, в декларации не указано 9 квартир и 3 паркоместа в столице, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. В общем 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн" , - отмечают правоохранители.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 3661 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета пресечения.