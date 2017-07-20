Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему растраты государственных средств на Львовском бронетанковом заводе. Схема опубликована НАБУ в Twitter.
Согласно схеме, Львовский бронетанковый завод выиграл тендер Центрального бронетанкового управления вооруженных сил Украины на закупку двигателей для танков. По документам, завод закупил у компании "Булет Лайн" 40 двигателей В-46-6 и поставил их в Центральное бронетанковое управление ВСУ, за что получил 28 млн 560 тыс. грн.
Однако на самом деле завод получил двигатели, которые уже были в употреблении от третьего лица без документов, и оформил фиктивный договор с "Булет Лайн". После этого двигатели прошли капитальный ремонт и под видом новых по фиктивным документам были поставлены Центральному бронетанковому управлению.
Преступную схему провернули директор Львовского бронетанкового завода и его заместитель.
Нанесенный государству ущерб в НАБУ оценили в 28 млн 560 тыс. грн.
Фото: twitter.com/nab_ukr