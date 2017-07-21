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Главная » Страна » Электронную подачу заявлений в ВУЗы продлили до 23 июля

Электронную подачу заявлений в ВУЗы продлили до 23 июля

Электронную подачу заявлений в ВУЗы продлили до 23 июля
Иллюстративное фото

Вступительная кампания продолжается

21.07.17 15
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Министерство образования и науки Украины разрешило вузам вносить заявки в Единую базу заявлений поступающих до 18:00 23 июля 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Прием заявлений и документов поступающих на основе полного общего среднего образования, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов заканчивается в 18 час. 00 мин. 20 июля", - заявили в ведомстве.

"Высшие учебные заведения смогут до 18 час. 00 мин. 23 июля вносить в единую базу заявления поступающих (включая заявления лиц, которые не смогли создать электронные кабинеты в присутствии представителей приемной комиссии), которые были представлены в установленный срок в бумажной форме. Такие абитуриенты могут быть допущены к вступительным экзаменам и проходить их согласно Условиям приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2017 году", - сообщили в министерстве.

Напомним, сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись.

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