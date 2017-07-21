Приватбанк временно возглавила Галина Пахачук

Исполняющей обязанности председателя правления ПриватБанка назначена Галина Пахачук.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Так, 20 июля во время заседания члены наблюдательного совета удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности главы.
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Отметим, 12 июля набсовет ПриватБанка объявил об избрании международно признанной компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПАО КБ "ПриватБанк". Среди претендентов на главу ПриватБанка есть немец.
Напомним, Приватбанк будет хранить наличность НБУ.