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Приватбанк временно возглавила Галина Пахачук

Приватбанк временно возглавила Галина Пахачук
Галина Пахачук / Фото: КомерсантЪ

 Александр Шлапак ушел с должности

21.07.17 209
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Исполняющей обязанности председателя правления ПриватБанка назначена Галина Пахачук. 

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, 20 июля во время заседания члены наблюдательного совета удовлетворили просьбу Александра Шлапака об отставке с должности главы.

Отметим, 12 июля набсовет ПриватБанка объявил об избрании международно признанной компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность председателя правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя председателя (финансового директора) ПАО КБ "ПриватБанк". Среди претендентов на главу ПриватБанка есть немец.

Напомним, Приватбанк будет хранить наличность НБУ.

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