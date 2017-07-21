Американский беспилотный стратегический разведчик RQ-4 Global Hawk в очередной раз провел разведку на линии противостояния в Донбассе и у границ России.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей, публикуя его маршрут.
"Очень по-взрослому пролетел. Все увидел. Все доложил. RQ4 Global Hawk", - пишет в своем Twitter Nicitich.
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А "Злой Одессит" отмечает, что Global Hawk начал достаточно часто появляться на востоке Украины.
"Причем ястреб не ограничивается одной лишь фронтовой линией оккупированного Донбасса, а без особых проблем просматривает ситуацию и на оккупированном полуострове Крым", - добавил блогер.
Он уточнил, что беспилотник совершил облет оккупированных территорий, проложив маршрут от захваченной Ялты и до Новороссийска, возле которого сделал разворот и, проследовав по ранее проделанному маршруту, с облетом западного побережья полуострова, вплоть до Черноморска, улетел.
Напомним, российские военные обучают боевиков ОРДЛО борьбе с беспилотниками ОБСЕ.