"Очень по-взрослому пролетел. Все увидел. Все доложил"

Американский беспилотный стратегический разведчик RQ-4 Global Hawk в очередной раз провел разведку на линии противостояния в Донбассе и у границ России.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей, публикуя его маршрут.

"Очень по-взрослому пролетел. Все увидел. Все доложил. RQ4 Global Hawk", - пишет в своем Twitter Nicitich.

А "Злой Одессит" отмечает, что Global Hawk начал достаточно часто появляться на востоке Украины.

"Причем ястреб не ограничивается одной лишь фронтовой линией оккупированного Донбасса, а без особых проблем просматривает ситуацию и на оккупированном полуострове Крым", - добавил блогер.

Он уточнил, что беспилотник совершил облет оккупированных территорий, проложив маршрут от захваченной Ялты и до Новороссийска, возле которого сделал разворот и, проследовав по ранее проделанному маршруту, с облетом западного побережья полуострова, вплоть до Черноморска, улетел.

Напомним, российские военные обучают боевиков ОРДЛО борьбе с беспилотниками ОБСЕ.