На Харьковщине продолжают взрывать банкоматы

На Харьковщине в селе Покотиловка в четыре часа ночи злоумышленники взорвали банкомат и похитили крупную сумму денег.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Харьковской области в Facebook.

"Около 04:00 трое неизвестных лиц, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму более 45 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному преступлению. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, это не первый случай, когда в Харьковской области подрывают банкоматы. Так, в поселке Высокий (Харьковская область) трое неизвестных в камуфляжной форме подорвали банкомат ПриватБанка и забрали из него деньги.

Напомним, у запорожской пенсионерки обнаружилось два миллиона гривен.