Во время визита Лукашенко Полторак заявил, что учения в Беларуси несут угрозу Европе

Российские военные учения "Запад - 2017" в Беларуси, запланированные на сентябрь, могут стать угрозой безопасности любой страны Восточной Европы.
Об этом сообщил министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак на своей странице в Facebook.
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"Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений ВС РФ. Предстоящие учения "Запад - 2017" являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Мы будем адекватно реагировать на проведение этих учений", - заявил Полторак.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину.