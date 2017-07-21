Выпускники ПТУ смогут получать зарплату до 25 тысяч гривен, - Жебривский

Высококвалифицированные выпускники профессионально-технических училищ смогут получать заработную плату до 25 тыс. грн, но для этого необходимо переформатировать систему ПТУ.

Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский во время круглого стола "Урегулирование ситуации на рынке труда региона путем создания новых рабочих мест, содействие развитию малого и среднего бизнеса: опыт и перспективы" в Краматорске, сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики облгосадминистрации.



"Жебривский отметил, что при условиях высококачественной учебы молодые рабочие смогут получать заработную плату до 25 тысяч гривен опираясь на знания и навыки, полученные в профессионально-технических училищах", - идет речь в сообщении.

По его словам, современные профессионально-технические учебные заведения не выполняют свою функцию. Глава области считает, что ПТУ должны выпускать высококвалифицированных рабочих, которые нужны любому предприятию, при этом основным мотивом для поступления в ПТУ среди выпускников должен быть не традиционная "престижность" рабочих профессий, а высокая заработная плата.

Жебривский заявил, что на Донетчине должна пройти большая реформа системы образования для того, чтобы выпускать на рынок специалистов по профессиям, имеющим широкий спрос.

Напомним, электронную подачу заявлений в ВУЗы продлили до 23 июля.