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Выпускники ПТУ смогут получать зарплату до 25 тысяч гривен, - Жебривский

Выпускники ПТУ смогут получать зарплату до 25 тысяч гривен, - Жебривский
Фото: Дмитрий Стойков, Фокус

Но вначале нужно реформировать систему профтехобразования

21.07.17 25
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Высококвалифицированные выпускники профессионально-технических училищ смогут получать заработную плату до 25 тыс. грн, но для этого необходимо переформатировать систему ПТУ.

Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский во время круглого стола "Урегулирование ситуации на рынке труда региона путем создания новых рабочих мест, содействие развитию малого и среднего бизнеса: опыт и перспективы" в Краматорске, сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики облгосадминистрации.

"Жебривский отметил, что при условиях высококачественной учебы молодые рабочие смогут получать заработную плату до 25 тысяч гривен опираясь на знания и навыки, полученные в профессионально-технических училищах", - идет речь в сообщении.  

По его словам, современные профессионально-технические учебные заведения не выполняют свою функцию. Глава области считает, что ПТУ должны выпускать высококвалифицированных рабочих, которые нужны любому предприятию, при этом основным мотивом для поступления в ПТУ среди выпускников должен быть не традиционная "престижность" рабочих профессий, а высокая заработная плата.  

Жебривский заявил, что на Донетчине должна пройти большая реформа системы образования для того, чтобы выпускать на рынок специалистов по профессиям, имеющим широкий спрос.  

Напомним, электронную подачу заявлений в ВУЗы продлили до 23 июля.

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