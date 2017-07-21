Госбюджет на следующий год уже готовится, - Минфин

Министерство финансов начало подготовку государственного бюджета на 2018 год.
Об этом сообщила первый замминистра финансов Оксана Маркарова в своем Facebook.
"Бюджет - 2018: для кого лето отдых, а для кого активная работа. Министерство финансов завершило подготовительные работы у себя и позавчера все распорядители получили предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год", - пишет она.
По словам Маркаровой, в сентябре намечена активная фаза внутреннего бюджетного процесса - бюджетные запросы и совещания с распорядителями.
"Отсчет до 15 сентября 2017 года запущен", - подытожила Маркарова.