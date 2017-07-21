Погодин бежал в Крым и был задержан по линии Интерпола

Генпрокуратура Украины попросила российскую ГПУ передать комбата батальона "ДНР" "Керчь" Погодина, которого обвиняют в убийстве школьника в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сегодня обратились в генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать нам одного из главарей "ДНР" Вадима Погодина, который в 2014 году в Донецке зверски убил несовершеннолетнего Степана Чубенко", - заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Всем ценителям "зрады" сразу говорю: это не признание Крыма российским, международные конвенции и практика судов национальной юрисдикции свидетельствуют об обязанности государств осуществлять правовое сотрудничество даже если они находятся в состоянии войны", - подчеркнуп Енин.

Отметим, Погодину инкриминируют ряд тяжелых преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

Погодин бежал в аннексированный Крым и был задержан по линии Интерпола в Ялте 20 июня по подозрению в убийстве и похищении людей, после чего его отправили в Симферопопольское СИЗО.

Напомним, Навальный готов амнистировать Захарченко и Плотницкого.