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В Житомирском горсовете проходят обыски

В Житомирском горсовете проходят обыски
Житомирский горсовет / Фото из открытых источников

Сквер, в котором должен стоять памятник Олегу Ольжичу, не готов

21.07.17 223
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Полиция проводит обыск в управлении коммунального хозяйства городского совета Житомира.

Как сообщает "Житомир.info", обыск проходит в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 366 (служебный подлог).

По данным издания, это связано с обустройством сквера для установки памятника Олегу Ольжичу и ремонтом дорог, который выполняла фирма жены заместителя мэра Александра Фещенко.

Обыски одновременно проводятся в управлении и в фирме-подрядчике.

 Сегодня, по случаю 110-летия со дня рождения украинского поэта, политического деятеля и археолога Олега Ольжича в Житомире возложат цветы к его мемориальной доске на углу улиц Ольжича и Победы. К этой дате планировалось открытие отремонтированного сквера, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника красному командиру Александру Пархоменко. 

Выяснилось, что памятник еще не изготовлен, из-за чего дату открытия сквера перенесли на День независимости 24 августа. В августе прошлого года тендер на работы по подготовке территории для установки памятника Олегу Ольжичу выиграла житомирская фирма "Скефалд": за 2,5 млн грн она должна была разобрать бетонное покрытие и ступени, демонтировать фундаменты и парапет, выполнить земляные работы, установить лестницу, турникеты, ограждение, а также подготовить место для памятника. Работы должны были быть выполнены не позднее чем через 120 календарных дней после подписания договора, но ни сквера, ни памятника нет.

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