Молдавский парламент потребовал вывести российские войска из "ПМР"

Сегодня, 21 июля, парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывода российских войск с территории непризнанной "ПМР".
Как сообщает Noi.md, за соответствующий документ проголосовал 61 депутат.
"Дислокация на территории Молдовы значительного количества оружия и боеприпасов из Российской Федерации является постоянной угрозой в адрес страны. Парламент призывает международных посредников и наблюдателей инициировать политические дискуссии о преобразовании действующего миротворческого механизма в гражданскую миссию с международным мандатом", - говорится в документе.
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Кроме того, в декларации депутаты обратились ко всем международным организациям с просьбой поддержать инициативу, направленную на подтверждение суверенитета и государственности Молдовы.
Напомним, Порошенко готов помочь Молдове вернуть Приднестровье.