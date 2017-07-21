Въезд тяжелых грузовиков в Киев ограничили

На период жары Киев вводит ограничения движения грузовиков весом более 24 тонн.

Они смогут ездить по дорогам города только ночью.

Об этом сообщается на странице КК "Киевавтодор" в Facebook.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" напоминает, что согласно распоряжению исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха" в период, когда температура воздуха достигает более +28 ºС, вводится ограничение движения по улично-дорожной сети г. Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т с 10.00 до 22.00", - говорится в сообщении.

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В Киевавтодоре отметили, что патрульная полиция осуществляет оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения.