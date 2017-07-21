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Главная » Страна » Лукашенко пообещал Порошенко, что украино-белорусская граница никогда не будет границей войны
Лукашенко пообещал Порошенко, что украино-белорусская граница никогда не будет границей войны
Фото: twitter.com/STsegolko

Лукашенко пообещал Порошенко, что украино-белорусская граница никогда не будет границей войны

Территория Беларуси никогда не будет использовать для агрессии против Украины

21.07.17 126
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции, передает Украинская правда.

"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусскую границу никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.

Президент Украины также выразил уверенность в продолжении тесного сотрудничества с Беларусью.

"Вместе с тем, я уверен, что она всегда будет границей дружественного сотрудничества, мира. Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее договорно-правового оформления (границы ред.), о котором мы также сегодня говорили. Соответствующие задачи получила обновленная совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия", - отметил Порошенко.

Напомним, вечером 20 июля президент Беларуси Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Украину.

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