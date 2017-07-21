Лукашенко пообещал Порошенко, что украино-белорусская граница никогда не будет границей войны

Территория Беларуси никогда не будет использовать для агрессии против Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции, передает Украинская правда.

"Сегодня я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины республики Беларусь никогда не будет использоваться против Украины, а украино-белорусскую границу никогда не будет границей войны", - сказал Порошенко.

Президент Украины также выразил уверенность в продолжении тесного сотрудничества с Беларусью.

"Вместе с тем, я уверен, что она всегда будет границей дружественного сотрудничества, мира. Важным шагом на этом пути станет завершение процесса ее договорно-правового оформления (границы ред.), о котором мы также сегодня говорили. Соответствующие задачи получила обновленная совместная украинско-белорусская демаркационная комиссия", - отметил Порошенко.

Напомним, вечером 20 июля президент Беларуси Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Украину.