Порошенко: Минские соглашения войдут в учебники по дипломатии

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Минские соглашения войдут в учебники по дипломатии. Об этом он заявил во время совместного выступления с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает 112 Украина.
"На сегодняшний день Минские договоренности, которые вошли в резолюцию Совбеза ООН, Генассамблеи ООН, международные документы, уверен, войдут в учебники дипломатии, являются сегодня единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий, включая вывод иностранных войск, восстановление контроля над неконтролируемым участком границы, вывод тяжелой артиллерии, беспрепятственную работу СММ ОБСЕ", - подчеркнул президент.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Молдовы.