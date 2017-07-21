Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры и СБУ задержали группу преступников, которые в Никопольском районе совершили двойное убийство и ранили женщину. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области в Facebook.

Во время обыска у злоумышленников правоохранители изъяли целый арсенал оружия. Из пяти задержанных, только один ранее был судим. Четверо жили с убитыми в одном поселке и работали трактористами и разнорабочими.

Ночью 30 мая у кафе "Родина" в поселке Красногригоровка был убит 71-летный местный предприниматель и 44-летний охранник водонапорной башни, работавший рядом. Злоумышленники пытались убить и жену предпринимателя в собственном доме. Женщина получила ранения и успела вызвать полицию и скорую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийцы мэра Старобельска получили по 15 лет тюрьмы

В ходе оперативно-розыскных действий полицейские вышли на след преступников.

"Почувствовав свою кажущуюся неуловимость, бандиты решают еще раз поживиться за чужой счет. Зная, что потерпевшая женщина до сих пор в больнице, они совершают кражу бытовой техники из дома убитого предпринимателя. Ключи от дома они забрали в момент убийства мужа. Но воспользоваться похищенным им уже не пришлось", - рассказал и.о. областной Нацполиции Олег Грозь.

К задержанию преступников привлекли спецподразделение КОРД. Задержание прошло 19 июля. Сопротивление никто не успел оказать, а одного из злоумышленников, работавшего трактористом, правоохранители забрали прямо с трактора.

"Четверо из задержанных являются жителями Красногригорьевки. Они хорошо знали своих жертв. Один человек, - житель Никополя. Что касается возраста задержанных, то это молодые люди 1985,1986,1991,1993 и 1994 рождения. Уже установлено, что незадолго до убийства они совершили разбойное нападение на одно частное предприятие. К счастью, там обошлось без человеческих жертв. Из сейфа воры тогда забрали 20 тыс. грн. Следователи выяснили, что убийство предпринимателя за 5 тыс. долларов заказал одному из задержанных местный предприниматель", - сообщил Грозь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевском электровагоноремонтном заводе похитили более 110 млн грн

При обыске были обнаружены похищенные вещи, ручная граната, похожая на РГ-42, граната РГД-5 и запал УЗРГ, пистолет ПМ с глушителем, карабин "Сайга", магазин и большое количество патронов различных калибров.