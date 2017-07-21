САП просит арестовать все имущество Полякова и Розенблата

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать все имущество депутатов Максима Полякова (Народный фронт) и Борислава Розенблата (внефракционный). Об этом сообщил прокурор САП Максим Кравченко, передают Українські Новини.
"Ходатайство в суд уже подано, но решения еще не вынесено. Мы просим наложить арест на все имущество обоих подозреваемых. Все, которое нашли в реестрах", - сообщил он.
По словам Кравченко, САП инициирует арест имущества, так как статьи Уголовного кодекса, которые инкриминируются депутатам, предусматривают его конфискацию в случае обвинительного приговора суда.
Напомним, Соломенский районный суд Киева определил залог народному депутату Максиму Полякову в размере 304 тыс. грн, а Бориславу Розенблату – в размере 7 млн грн.