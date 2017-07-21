Дуда одобрил использование марихуаны в лечебных целях

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу, 21 июля, подписал закон, ранее утвержденный Сеймом, в соответствии с которым препараты с содержанием марихуаны можно будет приобрести в аптеках по рецепту врача. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на RMF24.

"Согласно новым правилам, пациенты должны иметь упрощенный доступ к марихуане для лечения симптомов некоторых заболеваний, в частности, речь идет о хронической боли, тошноте и рвоте от химиотерапии, рассеянном склерозе и эпилепсии", - говорится в сообщении.

Изначально законопроект предусматривал разрешение больным самостоятельно выращивать марихуану для личного потребления. В процессе принятия закона в него внесли поправки, по которым сырье для препаратов должно будет импортироваться из-за границы.

Напомним, в американском Денвере 20 апреля открылась Международная церковь каннабиса.