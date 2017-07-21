СМИ: Раненые вчера семеро военных пострадали в результате пьяной ссоры

В ночь на 20 июля в Песках Донецкой области в результате пьяной ссоры были ранены семеро военных. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в областной полиции.

Один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других военных получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске.

Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, по данным штаба АТО, за прошедшие сутки пятеро украинских военных погибли, восемь получили ранения.