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Ситуация в Донбассе

11 тысяч украинцев погибли за время российской агрессии

11 тысяч украинцев погибли за время российской агрессии
markmallett.com

Только за последние два дня убиты восемь украинских военных

21.07.17 184
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за период российской агрессии погибли 11 тыс. украинцев.

Об этом Порошенко заявил во время совместного с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявления для прессы сегодня в Киеве, передают СМИ.

"Каждый день мы продолжаем провожать в последний путь своих лучших сыновей. И только за последние два дня агрессор убил восемь наших защитников. А за все дни агрессии 11 тыс. украинцев отдали свою жизнь, не различая военных, гражданских или братьев", - сказал президент.

Напомним, 19 и 20 июля в зоне АТО погибли восемь украинских военнослужащих, еще один боец попал в плен.

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