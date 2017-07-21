11 тысяч украинцев погибли за время российской агрессии

Только за последние два дня убиты восемь украинских военных

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что за период российской агрессии погибли 11 тыс. украинцев.

Об этом Порошенко заявил во время совместного с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявления для прессы сегодня в Киеве, передают СМИ.

"Каждый день мы продолжаем провожать в последний путь своих лучших сыновей. И только за последние два дня агрессор убил восемь наших защитников. А за все дни агрессии 11 тыс. украинцев отдали свою жизнь, не различая военных, гражданских или братьев", - сказал президент.

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Напомним, 19 и 20 июля в зоне АТО погибли восемь украинских военнослужащих, еще один боец попал в плен.