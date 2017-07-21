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Главная » Страна » На Одесчине активисты заблокировали суд: требуют увольнения судьи

На Одесчине активисты заблокировали суд: требуют увольнения судьи

На Одесчине активисты заблокировали суд: требуют увольнения судьи
Фото: depo.ua

Сергей Палий якобы регулярно незаконно оправдывает пьяных водителей, устроивших ДТП

21.07.17 21
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Активисты общественной организации "Украина - это мы" заблокировали работу Ширяевского районного суда Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти на своей странице в соцсети Facebook.

"16:30: в Высший совет правосудия поступило сообщение председателя Ширяевского районного суда Одесской области Палия о захвате здания суда. Данные внесены в Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, начата проверка. По состоянию на 15 час. 48 мин. 21 июля 2017 года в суд уведомления о мирной акции не поступали. Общественные активисты ОО "Украина это мы" под руководством Голодок заблокировали работу суда. Дела судом не рассматривались. По состоянию на 14 ч. 45 мин. в суд занесли резиновые покрышки к двери судьи и к входной двери", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил лидер активистов Виталий Голодок, у людей есть претензии к судье Сергею Палию, который, по их мнению, выносит незаконные решения. В частности, судья регулярно оправдывает пьяных водителей, которые стали виновниками ДТП. Активисты требуют, чтобы судья подал в отставку, а тот закрылся в своем кабинете, передает Думская.

В полиции тем временем отметили, что ситуация находится под контролем правоохранителей. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

"Сегодня в здание Ширяевского районного суда пришли местные жители, недовольные работой одного из работников Фемиды. Указанный судья отказался от общения с гражданами и закрылся в своем кабинете. Информация о выбитых в здании суда окнах и двери не соответствует действительности. В настоящее время одно окно залито зеленкой",- сообщили в полиции.

Сейчас кроме работников Ширяевского отдела полиции, порядок и безопасность возле административного здания суда обеспечивают и бойцы батальона полиции особого назначения.

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