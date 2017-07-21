АТО: боевики снизили активность

После активизации незаконных вооруженных формирований в минувшие двое суток, сегодняшний день характеризуется, как относительно спокойный. С начала суток и по состоянию на 18:00 боевики 5 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении, около полуночи, бандформирования из минометов различных калибров били по украинским защитникам в Водяном.

На луганском направлении вражеские огневые провокации зафиксированы в районе поселков Донец и Крымское.

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А почти в 2 ночи, в результате обстрела наших позиций вблизи Новгородского донецком направлении огнестрельное ранение получил боец сил АТО.