СМИ: Пресс-секретарь Трампа подал в отставку

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер подал в отставку. Об этом передает Медуза со ссылкой на The New York Times.

Причиной увольнения, по данным издания, стало несогласие Спайсера с назначением Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома. Президент США попросил Спайсера продолжить работу, но тот уволился, при этом назвал назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

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Скарамуччи был героем удаленной публикации CNN, в которой говорились о его встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая якобы была поводом для расследования. После удаления статьи с телеканала ушли автор статьи и ее редакторы.

Напомним, Специальный прокурор Министерства юстиции США Роберт Мюллер, который ведет следствие относительно вмешательства России в выборы в США, начал расследование бизнес-активности Дональда Трампа и его окружения.