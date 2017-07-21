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Решение суда о конфискации Одесского НПЗ вступило в силу

Решение суда о конфискации Одесского НПЗ вступило в силу
Фото из открытых источников

Бывшим собственникам отказали в апелляции

21.07.17 43
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Апелляционный суд Одесской области отказал бывшим собственникам в открытии апелляционного производства на решение суда о конфискации Одесского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Таким образом, 21 июля 2017 года вступило в законную силу решение Суворовского районного суда Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

По решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. квадратных метров, а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов или более чем 5 млрд грн.

Напомним, 19 июня райсуд Одессы в рамках соглашения со следствием вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления группировки Сергея Курченко.

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