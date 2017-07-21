Хаг: Количество жертв среди мирного населения в 2017 году увеличилось вдвое

Количество жертв среди гражданского населения в Донбассе в текущем году увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом сообщил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг, передает Укринформ.
"За период этого года по сегодняшний день нами было зафиксировано и подтверждено более 320 случаев жертв среди мирного населения. В сравнении с таким же периодом прошлого года наблюдается 50-процентное увеличение", - сказал он.
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Хаг уточнил, что 59 человек были убиты и более 260 ранены.
По его данным, только в районе Донецка за последние две недели были подтверждены 10 случаев жертв среди гражданского населения, один из которых произошел сегодня в Ясиноватой.