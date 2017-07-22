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Боевики обстреляли Марьинку: ранены четыре мирных жителя
Боевики в Донбассе / Фото: ТСН
Ситуация в Донбассе

Боевики обстреляли Марьинку: ранены четыре мирных жителя

В зоне АТО зафиксировано 11 обстрелов, один наш боец погиб

22.07.17 18
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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Около 21 часов боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик, получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

На мариупольском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам вблизи Гнутово и Широкино. Огнем силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.

На донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.

На луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском.

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