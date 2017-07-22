Боевики обстреляли Марьинку: ранены четыре мирных жителя

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Около 21 часов боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик, получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.
На мариупольском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам вблизи Гнутово и Широкино. Огнем силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.
На донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.
На луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском.