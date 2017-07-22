Боевики обстреляли Марьинку: ранены четыре мирных жителя

В зоне АТО зафиксировано 11 обстрелов, один наш боец погиб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Около 21 часов боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате обстрела 4 местных, среди которых двое детей - трехлетняя девочка и девятилетний мальчик, получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

На мариупольском направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам вблизи Гнутово и Широкино. Огнем силы АТО заставили противника соблюдать режим тишины.

На донецком направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое и на шахте Бутовка.

На луганском направлении, около 18 часов, преступники дважды обстреляли из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском.