Боевики не пустили в Новоазовск наблюдателей ОБСЕ

Боевики продолжают препятствовать передвижению наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по неконтролируемой территории Донбасса. Так, два патруля миссии не пропутили в Новоазовск. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twitter.

"Нарушение Минска: опять нет доступа наблюдателям ОБСЕ в Новоазовск. 2 патруля СММ остановили на блокпосте", - говорится в сообщении.

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При этом боевики пропускают другой гражданский транспорт.

Старший по рангу представитель так называемой "разведки ДНР" цитирует приказы начальства об отказе в допуске наблюдателей СММ ОБСЕ.

Напомним, 17 июля группа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместе с первым заместителем главы миссии Александром Хагом из за мин не смогла проехать к Светлодарск Донецкой области.