С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек

С начала 2017 года на водоемах Украины уже погибли 498 граждан. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Только с начала этой недели, с 17 по 22 июля, на водных объектах страны погибли 24 человека. Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 498 человек, из которых 53 ребенка. При этом спасен 401 человек, в том числе 92 ребенка", - говорится в сообщении.

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По данным спасателей, наиболее частыми причинами возникновения чрезвычайных происшествий на воде является использование плавсредств при сильных порывах ветра, пребывание у воды в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие надзора за детьми, которые нередко посещают водоемы без сопровождения взрослых.