В СБУ рассказали об очередных российских провокациях

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о попытке захвата общественной приемной ГПУ и подготовке провокации возле Администрации президента. Об этом он рассказал во время брифинга, передает 112 Украина.

Так, 12 июля была попытка захвата общественной приемной Генпрокуратуры, кроме того, еще одна провокация планировалась в администрации президента Украины.

"Организаторы и кураторы этих акций находятся в РФ", - заявил Грицак.

В ходе брифинга также было отмечено, что СБУ установила семь фактов попыток организации РФ провокаций возле посольства Польши в Киеве.

Напомним, 14 июля сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.