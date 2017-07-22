Украина передала в суд ООН доказательства финансирования РФ террористов в Донбассе, - Грицак

В Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) передали тысячи страниц доказательной базы того, что Российская Федерация финансирует терроризм на востоке Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает РБК-Украина.

"Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Мы передали тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", - заявил Грицак.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.