В Балаклее планируют до конца года завершить ремонт поврежденных домов

Жилые дома и объекты социальной сферы, поврежденные в районе Балаклеи в Харьковской области из-за пожара на складе с боеприпасами, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона. Об этом губернатор Юлия Светличная, передает пресс-служба Харьковской областной администрации.

"Это касается и ремонтных работ, и перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Жители Балаклеи должны встретить зиму в теплых домах: с отоплением и качественным ремонтом. Поэтому прошу строительные организации сконцентрироваться на работах. В сентябре все должно быть готово", — отметила она.

В восстановлении Балаклеи задействована 21 строительная компания. На данный момент работы завершены в 26 жилых домах (22% от общего количества поврежденных), в стадии завершения работы по оставшемуся 91 дому.

Также завершен ремонт Балаклейской третьей школе, в стадии завершения — работы по Балаклейской шестой школе и Яковенковской школе, продолжаются работы в клубе в поселке Нефтяников.

Коме того, Светличная сообщила, что в ближайшее время будут приняты все соответствующие решения для того, чтобы начать работу по покупке квартир семьям, жилье которых не подлежит восстановлению.

По данным областной администрации, в результате пожара на складе боеприпасов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде были повреждены 117 домов, из которых четыре подлежат сносу, в частном секторе — 228 домов, два разрушены. Повреждены также 14 объектов социальной сферы.

Напомним, в ночь на 23 марта в Харьковской области на военном складе около города Балаклея произошел пожар, за которым последовали взрывы боеприпасов. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по предварительным результатам следственных действий, причиной пожара и взрывов стала диверсия.