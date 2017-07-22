В Николаеве в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в Facebook.

"22 июля 2017 года, около 10:00, в районе пересечения автодорог Р-14 и Р-06 водитель автомобиля DAF, двигаясь со стороны г. Новая Одесса в направлении Николаева, по предварительным данным, не убедившись в безопасности маневра, начал осуществлять поворот и допустил столкновение с пассажирским автобусом Меrсеdеs Vito", - говорится в сообщениию

В результате ДТП на месте происшествия погибли 35-летний и 6-летний пассажиры микроавтобуса. Также по дороге в больницу умер водитель автобуса. 27-летнюю женщину, которая сидела на переднем сидении, госпитализировали с телесными повреждениями.