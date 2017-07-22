В Минобороны опровергают информацию о пострадавших 20 июля в результате пьяной ссоры военных

Инцидент имел место, но в другой день

Сообщения средств массовой информации о том, что 20 июля большинство украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции пострадали в результате стычки между собой, а не боевых действий, не соответствует действительности.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает УНИАН.

"Вчера некоторые украинские СМИ распространили сообщение о том, что в четверг большинство украинских военных, которые были ранены 20 июля, пострадали в результате стычки между собой у поселка Пески. Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул он.

По словам Лысенко, в четверг, 20 июля, все украинские военнослужащие пострадали в результате боевых действий: один в Новгородском и семеро - в Красногоровке.

"Все они пострадали в результате вражеских обстрелов во время боевого столкновения с оккупантами", - подчеркнул представитель Минобороны.

При этом Лысенко подтвердил факт стычки между военными, однако, по его словам, инцидент произошел 19 июля.

"Инцидент имел место, но он произошел не в четверг, а в среду, 19 июля, и никоим образом не связан с боевыми действиями", - сказал Лысенко.

При этом он отметил, что по факту инцидента проводится расследование.