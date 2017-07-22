Грицак: Более 500 россиян, воюющих в Сирии, участвовали в боях в Донбассе

По данным Службы безопасности Украины, в Сирии воюют более полутысячи наемников - граждан Российской Федерации, которые принимали участие в действиях в Донбассе. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга, передает 112 Украина.

"По оперативным данным СБУ, в Сирии в качестве наемников воюют более 500 граждан РФ, которые принимали участие в действиях на Донбассе. Большинство из них - официальные военные из числа подразделений спецназначения, ВДВ и морской пехоты, а также сил спецопераций. Обращаю внимание, что речь идёт не об официальном военном российском контингенте в Сирии - это наемники Минобороны РФ... Из них погибли уже 124 человека", - рассказал глава СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила ряд провокаций, заказанных российскими спецслужбами и направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.