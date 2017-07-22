Сегодня мать задержанного в Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева увиделась со своим сыном СИЗО Старобельска. Встреча матерью длилась около одного часа, женщина передала сыну вещи и конфеты. Об этом в эфире 112 Украина сообщил Павел Каныгин, журналист Новой газеты.

"Встреча Агеева с матерью произошла в Старобельске в СИЗО. Виктор выглядел неплохо, здоров, но по его внешнему виду было видно, что встреча стала для него волнительной, ему было очень приятно. Сама встреча длилась приблизительно около одного часа. Мать передала вещи и конфеты, все это официальным путем было оформлено сотрудниками СИЗО", - сообщил журналист.

Агеев рассказал, что очень надеется на то, что российские власти подключатся к его делу и начнут его "вытаскивать" и будет запущена процедура обмена пленными.

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"Также мы узнали, что к Агееву даже не приезжал российский консул, за все это время, что он находится в СИЗО, к нему приезжал только Красный Крест", - отметил Павел Каныгин.

В ходе встречи Агеев подтвердил, что отправился служить по контракту, перешел границу с Луганской областью и попал на территорию Украины.

Мать пленного заявила, что политики должны "подумать над тем, чтобы люди не стреляли друг в друга".

"Хочу, чтобы сын скорее вернулся домой, забыть это все ... сделать выводы. Забыть не получится, но выводы сделать надо. Вывод таков надо сделать, что люди не должны стрелять друг в друга. И страны должны не воевать, а дружить. И чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше, с нашими детьми", - добавила Светлана Агеева.

Также Агеева отметила, что встречи с сыном способствовала украинская сторона, а в Украине она "ожидала увидеть нечто иное".

"На самом деле оказалось, что отношение - толерантное, дружелюбное, все пытались уделить внимание ... Отношение очень хорошее, человеческое", - отметила мать пленного россиянина.