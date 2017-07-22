В Украине завершились международные военные учения Sea Breeze-2017

В маневрах на Черном море приняли участие 30 кораблей и 3,5 тыс. военнослужащих из 16 стран

В Одессе и Николаевской области 22 июля 2017 года прошли торжественные церемонии закрытия военных учений Sea Breeze-2017, которые продолжались с 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Маневры состоялись при участии представителей 16 стран, к ним привлекались почти 3,5 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей, катеров и судов, 22 единицы авиационной техники, около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

В этом году формат учений был расширен на море, в поле, в воздухе и под водой. Одной из особенностей маневров стало то, что в ходе мероприятий апробирован морской операционный штаб, аналог которому уже в конце этого года планируется внедрить в организационно-штатной структуре национальных ВМС.

В ходе учений корабельным составом пройдено более 5 тыс. морских миль, выполнено 60 совместных упражнений и элементов. Осуществлено 850 прыжков с парашютом, 6 высадок морского десанта, авиация провела более 310 самолетовылетов, ее общий налет составляет 240 часов, а дайверы совершили около 300 погружений, общее время их пребывания под водой составило 75 часов.

Руководитель маневров от ВМС США капитан 1 ранга Мэтью Леман заявил, что американские военные моряки будут использовать каждый шанс, чтобы проводить в Черном море совместные учения. Он сообщил, что нынешние маневры отличались от всех предыдущих по уровню сложности, который значительно возрос.