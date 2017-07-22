Гройсман: За три года в Украине создано 413 объединенных территориальных общин

В первом полугодии 2017 года прирост поступлений в местные бюджеты составил 33,8%

За три года после внедрения реформы децентрализации в Украине уже создано 413 объединенных территориальных общин. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

"Теперь реформа децентрализации не нуждается в "рекламе". Факты и отзывы жителей уже объединенных общин очень красноречивы. Только за первое полугодие 2017 прирост поступлений в местные бюджеты составил 33,8%", - сообщил глава Кабмина.

Гройсман добавил, что кроме средств в местных бюджетах, которые каждая община распределяет по своему усмотрению, правительство финансирует ряд проектов Государственного Фонда регионального развития. В этом году было выделено 3,4 млрд грн на реализацию 767 проектов.

Источник: facebook.com/volodymyrgroysman

Напомним, в конце 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозировал в 2017 году рост местных бюджетов на 25%.