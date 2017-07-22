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Главная » Страна » В штабе АТО говорят про "день спокойствия"
В штабе АТО говорят про "день спокойствия"
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

В штабе АТО говорят про "день спокойствия"

Боевики стреляли только ночью

22.07.17 35
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В зоне проведения антитеррористической операции существенно уменьшилось количество обстрелов. Сегодня в светлое время суток вдоль линии разграничения было тихо. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"День спокойствия. Именно так можно охарактеризовать 22 июля в зоне проведения АТО. В предыдущие дни боевики наращивали огневые провокации, и за сутки в среднем фиксировалось до 30 случаев нарушения перемирия. Сегодня же, в светлое время суток, вдоль линии разграничения было тихо", - говорится в сообщении.

Вооруженные провокации фиксировались только ночью.

Два ночных обстрела наших позиций вблизи Крымского и Широкино произошли около 2 ночи и были неприцельными. Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17 часов в районе поселка Донец.

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