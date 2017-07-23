Прокурора и следователя по делу Януковича арестовал московский суд

Басманный суд Москвы заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам ГПУ Вадима Приймачка, которые являются участниками стороны обвинения в процессе Оболонского суда Киева по делу Виктора Януковича.
Об это говорится в материалах по данному делу, опубликованных на сайте российского суда.
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Таким образом, судья удовлетворил ходатайства Следственного комитета РФ, согласно которым Кравченко и Приймачок обвиняются по ч.2 статье 299 Уголовного кодекса России - "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".
Отметим, военный прокурор Руслан Кравченко является руководителем группы прокуроров по делу о госизмене Януковича, который скрывается в России.
Напомним, Янукович в течение месяца подаст жалобу на Украину в ЕСПЧ.