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Главная » Страна » Украинская обувь будет продаваться в странах ЕС с нулевой ввозной пошлиной

Украинская обувь будет продаваться в странах ЕС с нулевой ввозной пошлиной

Украинская обувь будет продаваться в странах ЕС с нулевой ввозной пошлиной
Иллюстративное фото

Большая часть экспортной обуви шьется на заказ иностранных брендов

23.07.17 11
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Евросоюз на три года установил нулевую ввозную пошлину для украинской обуви.

Об этом заявила замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, в пределах квот товары делят на две группы. Первая группа - это товары, где пошлина незначительная, где платят 5% - 14% пошлины и товар будет оставаться конкурентным на рынке ЕС. К таким товарам Микольская отнесла мед, так как он является конкурентным и на рынке ЕС.

Вторая группа - это товары где ЕС снизила ввозную пошлину до нуля. По словам Микольской, Украине снизили пошлину не только на сельскохозяйственные продукты, но и на ряд промышленных товаров, в частности, украинские производители получили снижение европейских пошлин до нуля на обувь.

"Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим, что наша легкая промышленность показывает прирост. Конечно, значительную часть мы сейчас шьем по давальческому сырью, фактически - на заказ иностранных брендов", - уточнила она.

Напомним, Еврокомиссия планирует ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали.

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