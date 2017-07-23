Представлена 40-летняя концепция развития столичной ВДНХ

Инвестиции в "Экспоцентр Украина" составят от 170 до 350 млн евро

В Киеве презентовали концепцию развития ВДНХ на 40 лет.

Из заявленных планов - открытие Музея науки, образовательных центров, арт-резиденции, бизнес-кампуса.

Руководство Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (официальное название ВДНХ. Ред.) обещает, что жилой застройки на его территории не будет, а на реализацию концепции планируют направить 170-350 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам руководителя "Экспоцентра Украины" Евгения Мушкина, на территории ВДНХ планируют открыть Музей науки, образовательные центры, арт-резиденцию, помещения для детей, выставочный центр мирового уровня, бизнес-кампус.

Мушкин подчеркнул, что для реализации концепции будут привлекать не бюджетные средства, а через государственно-частное партнерство методом бизнес-кейсов. По его подсчетам, инвестиции для реализации концепции развития составят от 170 до 350 млн евро.

Напомним, в Киеве появятся еще две ветки метро.