Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР

Самая высокая и самая низкая средние зарплаты отличаются в десятки раз

Составлен рейтинг средних зарплат в постсоветских странах.

Как сообщает на своей странице в Facebook телеканал "Настоящее время" самая высокая и самая низкая средние зарплаты в государствах бывшего СССР отличаются больше чем в 10 раз.

Самая высокая средняя зарплата в Эстонии – 1313 долларов.

На второй и третьей позициях Латвия со средней зарплатой в 1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903 доллара.

Россия, которая считается самой богатой, занимает в данном списке лишь четвертое место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 657 долларов.

Затем в рейтинге следуют Казахстан со средней зарплатой 432 доллара и Грузия – с аналогичным показателем в 413 долларов.

Беларусь расположилась в середине рейтинга и занимает 7-ю позицию со средней зарплатой 402 доллара.

Средние заплаты в Армении – 397 долларов, в Азербайджане – 299 долларов, в Молдове – 288 долларов, в Киргизии – 204 доллара, в Туркмении – 198 долларов, в Узбекистане – 177 долларов.

Украина заняла 12-е место со средней зарплатой 263 доллара. Это самый низкий уровень заработной планы в европейской части бывшего СССР.

Аутсайдером постсоветского пространства по средним заработкам является Таджикистан. Там зарплаты в среднем составляют 120 долларов.

Напомним, Украина – в десятке стран с самым физически активным населением.