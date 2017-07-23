Матиос ответил на решение Басманного суда фразой Жеглова 

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что прокурорам, которые участвуют в деле о вменяемой экс-президенту Украины Виктору Януковичу госизмене, будет выделена охрана.
Об этом Матиос написал он в своем Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матиос заявил о двух попытках покушения на него
"Обвиняемому в госизмене экс-президенту цитата Жеглова из кинофильма "Место встречи изменить нельзя» (Оболонский райсуд Киева) — "Вор должен сидеть"... Прокурорам выделяем охрану", — написал он.
Напомним, Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте прокурора и следователя главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и Вадима Приймачка.