Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе

Санкции против России будут усилены в случае невыполнения требования о наступлении режима тишина на Донбассе, которое будет заявлено во время телефонной беседы в нормандском формате.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленное обеспечение режима тишины. В случае невыполнения - усиление санкций против России в соответствии недевнему решению Большой семерки", - говорится в сообщении.

Напомним, телефонные переговоры в "нормандском" формате состоятся 24 июля.